منظمة الاغذية العالمية تكشف الاراضي الزراعية الصالحة في غزة: المجاعة حتمية

واعتبرت المنظمة الأممية في بيان، أن هذا الوضع "يمعن في تقويض القدرة على الإنتاج الغذائي ويفاقم خطر المجاعة في المنطقة".ويشتدّ الوضع خطورة خصوصا في رفح في جنوب القطاع وفي الشمال، حيث لم يعد يمكن الوصول إلى كلّ الأراضي الزراعية تقريباًً، بحسب الدراسة.وفي نهاية نيسان/أبريل، كانت أكثر من 80% من الأراضي الزراعية متضررة ولم يعد من الممكن الوصول إلى 77,8% منها، ليبقى ما نسبته 4,6% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة (أي ما يعادل 688 هكتارا فقط)، بحسب تحليل أجرته بالتعاون مع مركز للأقمار الصناعية (يونوسات).