السيد خامنئي: فلسطين القضية المركزية الأولى في العالم الإسلامي

وقال السيد خلال استقباله رئيس وزراء باكستان ، "نرحب بمواقف باكستان الجيدة للغاية تجاه القضية الفلسطينية، على الرغم من الإغراءات التي دُفعت بها دول إسلامية نحو التطبيع مع الاحتلال".وأضاف، أن "قضية فلسطين هي القضية المركزية الأولى في العالم الإسلامي".وأكد، أن "ما يجري في بلغ من المأساوية حدًا دفع الشعوب الأوروبية والشعب الأميركي أيضًا إلى التظاهر، في وقت يقف فيه بعض القادة إلى جانب الكيان الصهيوني".وأضاف "في عالم يتزايد فيه الحافز لإثارة الفتن والحروب، فإن السبيل الوحيد لضمان أمن الأمة الإسلامية هو في وحدة الدول الإسلامية وتعزيز التعاون بينها".