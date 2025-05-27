اعادة فتح التحقيقات في قضية العثور على الكوكايين في البيت الأبيض

وقال المسؤول في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، إن "مدير المكتب كاش باتيل قرر استئناف التحقيقات أو تخصيص موارد إضافية في ما يتعلق بعدد من القضايا التي قد تكون مرتبطة بالفساد".وأوضح أن "من بين تلك القضايا قضية العثور على عبوات ناسفة يدوية الصنع بالقرب من مبنى في يوم الاضطرابات 6 كانون الثاني 2021 والعثور على الكوكايين في خلال ولاية الإدارة السابقة".يذكر أن كمية من الكوكايين تم العثور عليها في 2 تموز عام 2023 في الغربي للبيت الأبيض، الذي يضم أيضا المكتب البيضاوي".وأعلنت الأمريكية أنها "لم تتمكن من تحديد صاحب الكوكايين بعد دراسة التسجيلات من المراقبة".