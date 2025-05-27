أفغانستان.. "طالبان" تحطّم الطبول وتحرق أكثر من 100 آلة موسيقية

ونقل موقع " انترناشيونال" أن عملية الحرق جرت بتوجيه من وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، حيث تم جمع ما لا يقل عن 109 آلة موسيقية على مدى الأشهر الماضية من مناسبات واحتفالات مختلفة قبل إحراقها علناً.يأتي هذا الإجراء في إطار سياسة حركة " " التي تحظر جميع أشكال الموسيقى منذ سيطرتها على أفغانستان قبل نحو أربع سنوات، باعتبارها "مخالفة لأحكام الإسلامية".وقامت الحركة بعمليات منتظمة لمصادرة الآلات الموسيقية ومعاقبة الموسيقيين في عدة ولايات.وأوضحت هيئة "الأمر بالمعروف" التابعة لطالبان في بيان لها أن آلاف الآلات الموسيقية قد دمرت بتوجيهات منها منذ عودة الحركة إلى الحكم.