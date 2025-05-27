بعد تهديداته الاخيرة.. الأوروبيون يطلبون عقد اجتماع مع ترامب

وقال : "كنت راضيا للغاية على قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على ، خاصة وأنهم كانوا "يتحركون ببطء" (لنقلها بلطف!) في مفاوضاتهم معنا. للتو تم إبلاغي بأن الاتحاد الأوروبي اتصل لترتيب موعد اجتماع سريعا. هذا تطور إيجابي، وآمل أن يفتحوا دولهم الأوروبية للتجارة مع ، كما هو مطلوب من . كلاهما (الاتحاد الأوروبي والصين، سيكونان سعيدين وناجحين للغاية إذا فعلوا ذلك!"وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت سابقا بأن الاتحاد الأوروبي يخطط لتسريع المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة لتجنب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البضائع الأوروبية. وتعتزم تركيز الجهود على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بالإضافة إلى إزالة الحواجز وغير الجمركية.وفي البداية، أعلن ترامب أنه بسبب صعوبة إجراء مفاوضات تجارية مع الاتحاد الأوروبي، يخطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من دول التكتل اعتبارًا من 1 يونيو. وفي الوقت نفسه، ذكر أن الشركات الأوروبية لن تضطر إلى دفع أي رسوم إذا قامت بتصنيع منتجاتها في الولايات المتحدة.ووفقا للرئيس الأمريكي، كان أحد الأهداف الرئيسية لتأسيس الاتحاد الأوروبي هو الحصول على ميزة تجارية على الولايات المتحدة. ومع ذلك، في 26 مايو، أعلن ترامب موافقته على تأجيل فرض الرسوم الجمركية بنسبة 50% على صادرات دول الاتحاد الأوروبي من 1 يونيو إلى 9 يوليو.