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سوريا تعلق على "أنباء" المشاركة في مفاوضات مباشرة مع "إسرائيل"
دوليات
2025-05-28 | 04:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
سكاي نيوز
808 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
علقت
سوريا
، للمرة الأولى، على الأنباء المتعلقة بمشاركتها في مفاوضات مباشرة مع
إسرائيل
.
فقد نفي قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء السورية العميد أحمد الدالاتي، في تصريحات تلفزيونية، مشاركته في أي جلسات تفاوضية مباشرة مع
إسرائيل
.
وقال الدالاتي، في تصريحات لقناة "الإخبارية السورية"، إن "هذه الادعاءات لا أساس لها من
الصحة
وتفتقر إلى الدقة والمصداقية"، مشددا على أن "موقف الجمهورية العربية السورية ثابت وواضح حيال هذا الموضوع".
وأضاف أن "القيادة السورية تواصل القيام بكافة الإجراءات الضرورية لحماية الشعب السوري والدفاع عن سيادة ووحدة أراضي الجمهورية وذلك باستخدام جميع الوسائل المشروعة".
وكانت وكالة "رويترز" للأنباء كشفت في وقت سابق عن لقاءات "مباشرة" حدثت بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في الأسابيع القليلة الماضية.
ونقلت "رويترز" عن 5 مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، قولها إن إسرائيل وسوريا على اتصال مباشر، وأجرتا في الأسابيع القليلة الماضية لقاءات وجها لوجه بهدف احتواء التوتر والحيلولة دون اندلاع صراع في
المنطقة الحدودية
.
وأضافت المصادر أن "اللقاءات المباشرة بين مسؤولين من الطرفين السوري والإسرائيلي قد تفضي لتفاهمات أوسع"، موضحة أن "اللقاءات المباشرة بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين هدفها منع حدوث أي تصعيد واحتواء التوترات الأمنية".
ووفقا لما ذكرته تلك المصادر فإن "الطرفين السوري والإسرائيلي عقدا 3 جولات محادثات مباشرة على الأقل بما فيها واحدة في المنطقة الحدودية".
وأشارت إلى أن " قائد الأمن بمحافظة السويداء أحمد الدالاتي ترأس الطرف السوري الذي عقد لقاءات مع الإسرائيليين".
ولم يتسن لرويترز معرفة أي من المشاركين من الجانب الإسرائيلي، غير أن اثنين من المصادر قالا إنهم مسؤولون أمنيون.
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