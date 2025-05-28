بابا الفاتيكان: ندعو لإيقاف إطلاق النار في غزة فورا

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دعا البابا الجديد، ليو الرابع عشر، اليوم الثلاثاء، لإيقاف إطلاق النار في والإفراج عن الأسرى.



وقال في بيان، ان "البابا ناشد جهات القرار بإيقاف إطلاق النار فورا والإفراج عن الرهائن فورا".



وتابع، ان " البابا الفاتيكان يرثي الأطفال القتلى في قطاع ". وقال في بيان، ان "البابا ناشد جهات القرار بإيقاف إطلاق النار فورا والإفراج عن الرهائن فورا".وتابع، ان " البابا الفاتيكان يرثي الأطفال القتلى في قطاع ".