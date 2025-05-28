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بابا الفاتيكان: ندعو لإيقاف إطلاق النار في غزة فورا
دوليات
2025-05-28 | 05:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
253 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
دعا البابا الجديد، ليو الرابع عشر، اليوم الثلاثاء، لإيقاف إطلاق النار في
غزة
والإفراج عن الأسرى.
وقال
الفاتيكان
في بيان، ان "البابا ناشد جهات القرار بإيقاف إطلاق النار فورا والإفراج عن الرهائن فورا".
وتابع، ان " البابا الفاتيكان يرثي الأطفال القتلى في قطاع
غزة
".
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