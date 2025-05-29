هل وصلت المفاوضات الامريكية ـ الإيرانية الى الاتفاق الشامل؟

وأشارت الشبكة إلى أنّ جولة التفاوض المقبلة "من المرجّح أن تُعقد في إحدى دول الشرق الأوسط"، من دون تحديد هوية أو الموعد الدقيق للاجتماع.في المقابل، نفت ، يوم أمس الأربعاء، ما ورد في تقرير لوكالة "رويترز" حول وجود نقاشات بين وواشنطن بشأن إمكانية تعليق عملية تخصيب اليورانيوم ضمن إطار التفاهمات المحتملة.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بقائي، أنّ "التخصيب في إيران هو مبدأ غير قابل للتفاوض"، مؤكداً أن ما نُشر حول التراجع عنه "عارٍ من تماماً".وشدّد بقائي على أن "استمرار التخصيب في إيران هو حق سيادي لا يمكن المساس به ولا يدخل ضمن أي مساومات سياسية".