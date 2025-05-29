ترامب يأمر بوقف التنسيق مع "إسرائيل" لشن هجوم على إيران

كشفت قناة "إسرائيلية"، أن الرئيس الأمريكي أمر بوقف التنسيق مع "إسرائيل" لشن هجوم مشترك على .



وقالت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر لم تحدده، " أمر بوقف التنسيق مع لشن هجوم مشترك على منشآت النووية".

وكان الرئيس الأمريكي كشف، أمس الأربعاء، عن وجود محادثات جيدة بين بلاده وإيران، مشيرا الى أنه حذر الإسرائيلي من أي إجراء ضد إيران.

وقال ترامب في كلمة له، "لدينا محادثات جيدة مع إيران، ونبلي بلاء حسنا بشأن وإيران"، وأضاف "حذرت نتنياهو من أي إجراء ضد إيران، وقلت لنتنياهو إن أي خطوة ضد إيران ليست ملائمة".



وأجرت إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر نيسان 2025، سلسة مباحثات في مسقط وروما، وصفت بـ "البناءة" بشأن البرنامج النووي الإيراني، واتفق الجانبان على مواصلة المحادثات غير المباشرة في الأيام المقبلة على المستوى الفني.