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المفاعلات النووية الإيرانية تحت النيران الإسرائيلية
دوليات
2025-05-30 | 03:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,414 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
يعتقد مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن توجيه ضربة للمواقع النووية الإيرانية أمر ممكن وضروري.
وذكر موقع "
المونيتور
"، نقلا عن مصادر أميركية وإقليمية، بوجود تفاؤل حول إمكانية التوصل إلى نوع من الاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني.
ونقل الموقع عن مصدر إقليمي قوله إن "الأجواء إيجابية بشأن الملف النووي الإيراني ويبدو أن
الولايات المتحدة
قدّمت مخرجًا بشأن تخصيب اليورانيوم".
غير أن مسؤولين إسرائيليين قالوا إنه "لا يمكن التوصل إلى اتفاق نووي جيد بين الولايات المتحدة وإيران بسبب رفض
طهران
تفكيك برنامجها النووي، بحسب ما نقلت عنهم صحيفة
يديعوت أحرونوت
الإسرائيلية".
وقالت الصحيفة إن "كبار المسؤولين الأمنيين في
إسرائيل
يعتقدون أن توجيه ضربة للمواقع النووية الإيرانية أمر ممكن وضروري".
من جانبها، تحدثت صحيفة "
معاريف
" الإسرائيلية عن اجتماع سري عقدته وزارات إسرائيلية، تمت خلاله مناقشة الاستعدادات لاحتمال وقوع هجوم إسرائيلي على
إيران
أو هجوم إيراني على إسرائيل.
وقالت الصحيفة إن هناك "تقديرات بأن أي هجوم إسرائيلي على إيران قد يؤدي إلى جولة قتال تستمر لفترة غير معروفة وتتسبب في سقوط آلاف الصواريخ على إسرائيل".
وأضافت أنه "في حال الرد الإيراني على أي هجوم إسرائيلي يتوقع أن يتوقف الاقتصاد الإسرائيلي بشكل شبه كامل لبضعة أيام ثم يعود للعمل وفقًا لحالة طوارئ".
وكان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أمر
وزارة الدفاع
"البنتاغون" والجيش، بوقف التنسيق مع إسرائيل بشأن شن هجوم مشترك على المنشآت النووية في إيران، حسبما كشفت القناة 12 الإسرائيلية، الخميس.
ويتناغم تقرير القناة مع إقرار
ترامب
بأنه حذر
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
من شن هجوم على إيران، في الوقت الذي وصلت به المفاوضات النووية بين
واشنطن
وطهران إلى مرحلة متقدمة.
والأربعاء قال ترامب للصحفيين: "أود أن أكون صادقا، نعم فعلت"، وذلك حين سئل عما إذا كان طلب من نتنياهو خلال مكالمة الأسبوع الماضي الإحجام عن القيام بعمل عسكري.
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