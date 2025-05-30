برشلونة الإسبانية تقطع علاقاتها بإسرائيل وتمنع نقل الأسلحة إليها

وقال المجلس في بيان رسمي إنه "أوقف اتفاقية الصداقة بين بلدية برشلونة وبلدية مدينة تل أبيب وذلك حتى يتم استعادة احترام القانون الدولي" و"الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".وتأتي هذه القرارات على خلفية استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي وصفها كبار المسؤولين الإسبان وعلى رأسهم الإسباني بأنها إبادة جماعية.وتمت الموافقة على الاقتراح بدعم من الحاكم والجماعات اليسارية والجماعات المؤيدة للاستقلال، ويتضمن حوالي عشرين نقطة من أبرزها قطع العلاقات المؤسسية مع "الحكومة الإسرائيلية الحالية".كما تلغي برشلونة "اتفاقية الصداقة والتعاون التي تنظم العلاقات مع مدينة تل أبيب-يافا، والمؤرخة في 24 أيلول 1998، إلى حين استعادة احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وضمان احترام الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني" وفقا للاقتراح الذي أقرته الجلسة العامة.وأكد عمدة برشلونة الاشتراكي جاوما كولبوني: أن "حجم المعاناة والموت الذي شهدته غزة منذ عام ونصف العام والهجمات المتكررة التي شنتها الحكومة الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة تجعل أي علاقة معها غير قابلة للاستمرار".ومن بين المبادرات الواردة في النص والتي يقع بعضها خارج نطاق اختصاص البلدية الرغبة في "طلب" من معرض برشلونة عدم استضافة أجنحة تابعة للحكومة الإسرائيلية في معارضه "ولا لشركات الأسلحة أو أي قطاع آخر يستفيد من الإبادة الجماعية والاحتلال والفصل العنصري والاستعمار، ضدّ الشعب الفلسطيني".وهذه التوصية تشبه التوصية الموجهة إلى ميناء برشلونة بمنعه من "استقبال السفن المتورطة في نقل الأسلحة إلى ".وبالمثل يدعو النص إلى منع أي متعامل اقتصادي مشارك في عقود بلدية من إجراء معاملات مع شركات تنتهك القانون الإنساني الدولي.وهذه ليست المرة الأولى التي تعلق فيها برشلونة علاقاتها مع حكومة . ففي شباط 2023 قررت رئيسة البلدية آنذاك الناشطة الاجتماعية السابقة تعليق العلاقات مع إسرائيل مؤقتا، بالإضافة إلى اتفاقيات التوأمة مع بلدية تل أبيب.وبعد أشهر ألغي القرار الذي أثار انتقادات من جهات مختلفة عندما فاز الاشتراكي كولبوني في الانتخابات البلدية.واعترفت الحكومة بقيادة الاشتراكي سانتشيز بدولة فلسطين في 28 أيار 2024، إلى جانب والنرويج وأصبحت واحدة من أشد منتقدي نتنياهو في في الأشهر الأخيرة.