غدًا.. الشرع يزور الكويت في زيارة رسمية

وسيصل الشرع في زيارة رسمية سيجري خلالها مباحثات مع الشيخ ، وفق ما (كونا).وجدّدت الخارجية "التأكيد على موقف الثابت والداعم لوحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها على كامل أراضيها".وزار الشرع في وقت سابق عدة دول خليجية منذ تسلمه السلطة في سويا، وبدأها بالمملكة العربية والإمارات وقطر.