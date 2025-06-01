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رواية وزيرة الداخلية الأميركية.. مهاجر هدد بقتل ترامب
دوليات
2025-06-01 | 12:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
394 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
شغلت قصة المهاجر الذي هدد بقتل الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الشارع الأميركي خلال الأسبوع الماضي، لاسيما وسط الحديث المستمر عن قضية المهاجرين غير الشرعيين الذين يطالب الرئيس بترحيلهم فوراً.
لكن ما حقيقة هذه الرواية التي زعمتها وزيرة الداخلية الأميركية
كريستي
نوم؟
فقد أعلنت نوم عن القبض على رجل يبلغ من العمر 54 عاما يقيم في
الولايات المتحدة
بشكل غير شرعي، وقالت إنه كتب خطابا هدد فيه بقتل
ترامب
ثم العودة إلى
المكسيك
.
لكن المحققين يعتقدون أن "الرجل قد يكون تم تلفيق التهمة له ليتم القبض عليه وترحيله من الولايات المتحدة قبل أن يحظى بفرصة الإدلاء بشهادة في محاكمة كضحية اعتداء"، حسبما ذكر شخص مطلع لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" (أ ب).
ويعتقد مسؤولو إنفاذ القانون أن الرجل، الذي يدعى
رامون
موراليس رييس، لم يكتب مطلقا الخطاب الذي شاركته نوم ووزارتها بحبر أزرق فاتح، معربا عن غضبه "إزاء عمليات الترحيل التي أمر بها ترامب وهدد بإطلاق النار على رأسه ببندقية في تجمع مع مؤيديه".
كما شاركت نوم الخطاب عبر منصة "إكس" إلى جانب صورة لموراليس رييس، كما شاركها
البيت الأبيض
أيضا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتم إرسال الخطاب إلى أحد مكاتب الهجرة والجمارك، فضلا عن
مكتب التحقيقات الاتحادي
"إف بي آي" ووكالات أخرى، بحسب المصدر.
وأضاف المصدر أن "مسؤولين تواصلوا مع موراليس رييس، في إطار التحقيق، وطلبوا منه عينة من خطه، وخلصوا إلى أن الخط وخطاب التهديد لا يتوافقان، وأن الخطر لم يكن مقنعا ".
إلى ذلك، تُفصّل تقارير إخبارية من "سي إن إن" و"إي بي سي" و"أسوشيتيد برس" قضية موراليس-رييس وكيف يبدو أن اتهام نوم، الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة، قد انكشف.
فقبل أن تتهم نوم موراليس-رييس بالتهديد بقتل الرئيس، أفادت التقارير أن المحققين المحليين في
ميلووكي
كانوا يحققون بالفعل فيما إذا كانت الرسالة مُدبّرة.
ويُزعم أن المهاجر اعتدى عليه رجل في أيلول 2023، حيث طعنه بسكين قبل أن يسرق دراجته.
وبينما كانت القضية تُحضّر للمحاكمة، تلقت
دائرة الهجرة
والجمارك هذا الشهر الرسالة التي تُهدد باغتيال ترامب.
وفي الرسالة المكتوبة بخط اليد جاء "سأُرحّل نفسي إلى المكسيك، ولكن ليس قبل أن أستخدم مسدسي ذي الـ 30 ياردة لإطلاق النار على رئيسكم العزيز".
وأُلقي القبض على موراليس رييس واحتُجز، لكن المحققين المحليين قارنوا خط يد موراليس رييس بالرسالة، ووجدوا أنها غير متطابقة.
في غضون ذلك، بدأ النشطاء والمحامون العمل على قضيته.
في غضون ذلك، بدأ النشطاء والمحامون العمل على قضيته.
وصرّح المدافعون والمحامون المحليون عن الهجرة في ويسكونسن، إلى جانب عائلة موراليس رييس، خلال بيان صحافي أن موراليس رييس لم يكتب الرسالة.
فيما تعتقد جهات إنفاذ القانون أن موراليس رييس لم يكتب الرسالة قط، وبدلاً من ذلك، يشتبه المحققون في أن الرسالة كانت تهدف إلى مساعدة شخص آخر ينتظر حالياً المحاكمة في قضية سرقة واعتداء كان رييس ضحية لها، ولا يعتبر المحققون التهديد ذا مصداقية.
وفي التحقيق في القضية، يعتقد المحققون أن الشخص ربما يكون متورطًا في إرسال هذه الرسائل، مدعيًا أنها من رييس، في محاولة لترحيله قبل أن تصل القضية إلى المحاكمة، وفقا لمصادر.
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