رواية وزيرة الداخلية الأميركية.. مهاجر هدد بقتل ترامب

لكن ما حقيقة هذه الرواية التي زعمتها وزيرة الداخلية الأميركية نوم؟فقد أعلنت نوم عن القبض على رجل يبلغ من العمر 54 عاما يقيم في بشكل غير شرعي، وقالت إنه كتب خطابا هدد فيه بقتل ثم العودة إلى .لكن المحققين يعتقدون أن "الرجل قد يكون تم تلفيق التهمة له ليتم القبض عليه وترحيله من الولايات المتحدة قبل أن يحظى بفرصة الإدلاء بشهادة في محاكمة كضحية اعتداء"، حسبما ذكر شخص مطلع لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" (أ ب).ويعتقد مسؤولو إنفاذ القانون أن الرجل، الذي يدعى موراليس رييس، لم يكتب مطلقا الخطاب الذي شاركته نوم ووزارتها بحبر أزرق فاتح، معربا عن غضبه "إزاء عمليات الترحيل التي أمر بها ترامب وهدد بإطلاق النار على رأسه ببندقية في تجمع مع مؤيديه".كما شاركت نوم الخطاب عبر منصة "إكس" إلى جانب صورة لموراليس رييس، كما شاركها أيضا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.وتم إرسال الخطاب إلى أحد مكاتب الهجرة والجمارك، فضلا عن "إف بي آي" ووكالات أخرى، بحسب المصدر.وأضاف المصدر أن "مسؤولين تواصلوا مع موراليس رييس، في إطار التحقيق، وطلبوا منه عينة من خطه، وخلصوا إلى أن الخط وخطاب التهديد لا يتوافقان، وأن الخطر لم يكن مقنعا ".إلى ذلك، تُفصّل تقارير إخبارية من "سي إن إن" و"إي بي سي" و"أسوشيتيد برس" قضية موراليس-رييس وكيف يبدو أن اتهام نوم، الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة، قد انكشف.فقبل أن تتهم نوم موراليس-رييس بالتهديد بقتل الرئيس، أفادت التقارير أن المحققين المحليين في كانوا يحققون بالفعل فيما إذا كانت الرسالة مُدبّرة.ويُزعم أن المهاجر اعتدى عليه رجل في أيلول 2023، حيث طعنه بسكين قبل أن يسرق دراجته.وبينما كانت القضية تُحضّر للمحاكمة، تلقت والجمارك هذا الشهر الرسالة التي تُهدد باغتيال ترامب.وفي الرسالة المكتوبة بخط اليد جاء "سأُرحّل نفسي إلى المكسيك، ولكن ليس قبل أن أستخدم مسدسي ذي الـ 30 ياردة لإطلاق النار على رئيسكم العزيز".وأُلقي القبض على موراليس رييس واحتُجز، لكن المحققين المحليين قارنوا خط يد موراليس رييس بالرسالة، ووجدوا أنها غير متطابقة.