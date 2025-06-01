تبادل إطلاق نار عند الحدود الألمانية التشيكية

وقالت الشرطة في منطقة أوبرفرانكن إن أفراد الشرطة حاولوا إيقاف سيارة الرجل البالغ من العمر 47 عاما ضمن عملية تفتيش حدودية داخلية في أقصى شرق على حدود التشيك، إلا أنه هرب سيرا على الأقدام ثم أطلق النار على الشرطة.ورد أفراد الشرطة بإطلاق النار ما أدى إلى إصابة الرجل بجروح قاتلة ولم تنجح محاولات الإنعاش في إنقاذه ولم يصب أحد من الشرطة.ولم يعرف بعد سبب إيقاف الرجل للتفتيش، ووفقا للشرطة فإنها تجري عمليات تفتيش عشوائية في منطقة الحدود.وفي وقت لاحق أعلنت الشرطة والادعاء العام أن القتيل إيراني كان يقيم في منطقة منذ سنوات عديدة.وجاء في بيان للشرطة والادعاء القول إن "الشرطة تفترض حاليا أن الرجل كان على الأرجح في طريق عودته من رحلة لجلب من التشيك، حيث كان بحوزته كمية من مخدر الكريستال (ميث) تقدر بقيمة صغيرة من مئات الغرامات".ولم تقدم حتى الآن أي معلومات إضافية بشأن السلاح الناري الذي كان بحوزة الرجل الإيراني.