سيدة "تعود إلى الحياة" في نعشها

ووفقا للموقع، وقعت الحادثة في مدينة بِلْزِن التشيكية يوم 30 ايار الماضي، عندما اتصل رجل مسن بخط الطوارئ وأبلغهم أن زوجته البالغة من العمر 88 عاما لا تتحرك ولا تتنفس.فوضح له كيفية فحص المؤشرات الحيوية، وبعد ذلك اتصل بهم مرة أخرى وأكد أنَّها لا تتنفس على الإطلاق.حينها نُقِلَ الاتصال إلى الطبيب الذي حضر إلى المنزل وفحص الجثة، وأكد وفاة المرأة.وبعد ذلك، حضر ممثلو الجنائزية ونقلوا الجثمان لإكمال الإجراءات اللازمة.ولكن عند وضعها في التابوت استعدادا لنقلها إلى المقبرة، فتحت المرأة عينيها فجأة، مما أثار ذهول الحاضرين.واضطر العاملون في المكتب إلى استدعاء سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى، حيث تبيَّن أن حالتها حرجة وتعاني من مشكلات صحية، إذ كانت قد أُصيبت سابقا بعدة نوبات قلبية.وقد أُحيلت هذه الحادثة إلى المحلية وهيئات إنفاذ القانون لإجراء التحقيقات اللازمة.