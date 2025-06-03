احتجاجًا على واردات الطاقة الروسية.. ناشطون من "غرينبيس" يسرقون تمثال شمعي لماكرون

قام ناشطون من منظمة "غرينبيس" بسرقة تمثال شمعي للرئيس الفرنسي من أحد المتاحف في ، احتجاجًا على واردات الطاقة من .





وبحسب رأي الناشطين أن باريس لا تزال تحتفظ بعلاقات اقتصادية مع . وتم لفّ التمثال وإخراجه من المتحف لتُركه أمام كنوع من الاحتجاج على ما وصفوه بـ"اللعب المزدوج" من جانب .وبحسب رأي الناشطين أن باريس لا تزال تحتفظ بعلاقات اقتصادية مع .