بعد صدام علني مع ترامب.. ماسك يخسر 34 مليار دولار في يوم واحد

ووفقًا لتصنيف "بلومبرغ" اليومي، خسر ماسك 33.9 مليار دولار في يوم واحد، وتُقدر ثروته الآن بنحو 335 مليار دولار، ولا يزال يتصدر قائمة أغنى أغنياء العالم.ووفقا لـ"بلومبرغ"، تعد هذه ثاني أكبر خسارة في تاريخ المؤشر، بعد الانخفاض الأكبر الذي شهده ماسك، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.وكان ، قد صرّح سابقًا، بأنه قد يلغي الدعم الحكومي والعقود الممنوحة لشركتي ماسك "تسلا" و" إكس". ثم انخفضت أسهم "تيسلا" بنحو 14.2% عند إغلاق السوق، يوم أمس الخميس، ما أدى إلى خسارة الشركة نحو 152 مليار دولار.وكان هذا أكبر انخفاض في القيمة السوقية ليوم واحد على الإطلاق، وفقًا لشركة " سيت" البحثية.ويوم أمس الخميس، اختلف ماسك وترامب، علنًا، حول تخفيضات الرئيس الأمريكي الجذرية في الإنفاق الفيدرالي، والتي وصفها ماسك بأنها "عمل بغيض مثير للاشمئزاز".كما دعا رجل الأعمال الأمريكي إلى إلغاء مشروع القانون، وردّ ترامب، قائلاً إنه يشعر بخيبة أمل من ماسك لأنه "قدّم له الكثير". ثمّ استطرد ماسك، قائلاً إنه كان السبب في وصول ترامب إلى الرئاسة، وفي سيطرة الجمهوريين على .