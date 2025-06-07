إصابات خطيرة إثر حادث دهس في ألمانيا

وذكر الموقع أن سيارة دهست مجموعة من الأشخاص مدينة في ، مشيرةً إلى أن زوجة السائق، البالغة من العمر 38 عامًا، وابنته، البالغة من العمر 5 سنوات، من بين المصابين.ووفقًا للتقارير، لم يتضح بعد ما إذا كان السائق قد تعمد ارتكاب الحادث.وأفادت خدمات الطوارئ بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة.وقالت الشرطة لوسائل الإعلام المحلية: "في الوقت الحالي، لا يمكن استبعاد أن يكون الرجل قد تعمد دهس الناس بسيارته".