تحديد موعد الجولة السادسة من محادثات واشنطن وطهران

وقال "أكسيوس"، "الجولة السادسة من المحادثات النووية بين وطهران ستعقد إما يوم الجمعة في أو يوم الأحد في مسقط".وأجرت والولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر نيسان 2025، سلسة مباحثات في مسقط وروما، وصفت بـ "البناءة" بشأن البرنامج النووي الإيراني، واتفق الجانبان على مواصلة المحادثات غير المباشرة في الأيام المقبلة على المستوى الفني.