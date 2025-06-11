إيران: سنستهدف جميع القواعد الأمريكية ردًا على أي عدوان

وكشف الإيراني، العميد نصير زاده، عن تجربة صاروخ جديد يحمل رأساً حربياً يزن طنين، متوعدا بأن "جميع القواعد الامريكية في المنطقة ستكون هدفاً مشروعاً لطهران في حال حدوث أي عدوان، بحسب ".وقال العميد نصير زاده في حديث للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني، "نحن لا نقبل بأي قيود عسكرية، ولا يحق لأحد التفاوض في هذا الشأن".وأضاف وزير الدفاع الإيراني، "إذا فُرضت علينا مواجهة عسكرية، فإن الطرف المقابل سيتكبد خسائر فادحة، وستُجبر على مغادرة المنطقة".