استعداد لإخلاء محتمل لأمريكيين من دولتين خليجيتين

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، بأن سمحت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين من والكويت.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن "سمحت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم من والكويت".

كما أعلنت السماح بإجلاء الموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من .

وكانت وكالة "رويترز" ذكرت، اليوم الأربعاء، ان في تستعد لإخلاء رسمي، بسبب تصاعد المخاطر الأمنية، فيما نفى مصدر أمني، إخلاء السفارة الامريكية في .