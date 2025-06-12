تركيا عن قرار حل "بي كي كي" نفسه: عدد المستسلمين في ازدياد

جاء ذلك في إفادة صحفية للمستشار الإعلامي بوزارة الدفاع العقيد زكي أق تورك، بالعاصمة .وأوضح أق تورك أن 6 من عناصر التنظيم الفارين من شمال العرق، سلموا أنفسهم لقوات الأمن التركية خلال آخر أسبوع. وأضاف أن القوات التركية دمرت العديد من الملاجئ ومستودعات الأسلحة العائدة للتنظيم في شمال .وشدد على أنه لن يتم التغاضي بأيّ حال من الأحوال عن إساءة استغلال عملية اندماج تنظيم "واي بي جي/ قسد" مع الإدارة السورية الجديدة، وأضاف: "نؤكد مرة أخرى أن عزم في مكافحة الإرهاب لم يشهد أي تراجع".وأردف: "هدفنا الأساسي هو حماية وحدة وسلامة أراضي ، وزيادة قدرتها الأمنية، وضمان التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب".وفي 12 مايو/ أيار الماضي، أعلن "بي كي كي"، قراره بحل نفسه وإلقاء السلاح استجابة لدعوة مؤسسه الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في تركيا، .وكان دعا نهاية فبراير/ شباط الماضي، إلى حلّ جميع المجموعات التابعة لـ"بي كي كي" وإنهاء أنشطته المستمرة منذ أكثر من 40 عاما.