ترامب: الهجوم على إيران محتمل وحاكم لوس أنجلوس فقد السيطرة

اعتبر الرئيس الأمريكي ، الخميس، أن الهجوم على محتملا، فيما أشار الى أن حاكم لوس أنجلوس فقد السيطرة على الوضع.

وقال في كلمة له، "فقدَ حاكم لوس أنجلوس السيطرة على الوضع تمامًا".

وبشأن ، قال ترامب "على إيران أن تقدم تنازلات وأود تجنب الصراع مع إيران"، مردفا "لا أقول إن هجوما إسرائيليا على إيران وشيك لكنه قوي ومحتمل".

وأضاف "أريد التوصل لاتفاق مع إيران ونحن قريبون للغاية"، مؤكدا "لا أريد أن توجه ضربة لإيران طالما هناك اتفاق"، معربا عن أمله "ألا ينشب صراع كبير في المنطقة".

الى ذلك لفت ترامب الى أن " الإنفاق وخفض سيكون واحدا من أهم التشريعات في تاريخ البلاد"، مشددا " لا أحب ومستوى الفائدة يجب أن ينخفض".

وكشف ترامب بالقول "لن أقيل رئيس الاحتياطي الفيدالي الأمريكي"، مضيفا "خفض نسبة الفائدة نقطة واحدة سيوفر 300 مليار دولار".