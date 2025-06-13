الجيش الإسرائيلي يكشف: إيران تستعد لغزو إسرائيل بريا

وقال الجيش الإسرائيلي، إن " تخطط لتدمير عبر وكلائها، وتشمل هذه الخطة هجوما بريا وإطلاق نار من اتجاهات متعددة. إيران تمر بأزمة استراتيجية حادة، وقد بلغنا نقطة اللاعودة".وأضاف البيان: "هذه اللحظة هي الأنسب للتحرك. بدأت العملية الليلة، وستتطور وفقًا للحاجة"، مشددا "نحن في واقع مغاير تماما، ويجب علينا تحمّل مسؤولية تتناسب مع حجمه، نملك القدرة على إصدار مبكر قبل نحو عشر دقائق من إطلاق أي صواريخ من إيران".وبدأ الجيش "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، بقصف إيران وسماع دوي عدة انفجارات في .