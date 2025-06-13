إيران تحسم الجدل: لا مؤشرات على تسرب إشعاعي

وقال التلفزيون، "لا توجد أي مؤشرات على تسرب إشعاعي بعد الهجوم الإسرائيلي على محطة نطنز النووية".

وكان التلفزيون الإيراني أفاد، فجر يوم الجمعة، بأن انفجارا جديدا هز منشأة نطنز النووية في

وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل ، كما استهدف قيادات إيرانية وعلماء في المجال النووي.

وأعلن المرشد الإيراني الأعلى ، الجمعة، أن على الكيان الصهيوني أن ينتظر عقابا شديدا.