وسائل اعلامية: الرد الايراني على اسرائيل سيكون خلال ساعات وعلى مراحل

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان "التقدير في بأن رد سيأتي على مراحل تبدأ بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية"، مشيرة الى ان "رد إيران قد يشمل إطلاق مئات الصواريخ الباليستية".واضافت ان "العملية الاسرائيلية في حدث متطور ومتدحرج وهناك العديد من الأهداف التي هوجمت وستهاجم"، متوقعة ان "يكون الرد في الساعات القادمة وسيكون متواصلا ومتلاحقا".