الحكومة الإيرانية: الانتقام قريب وسنكتب نهاية هذه القصة

وقالت الحكومة الإيرانية في بيان ان "العدوان الإسرائيلي على أجواء واغتيال قادة البلاد بشكل جبان أكد أن هذا الكيان إرهابي بطبيعته".واعتبرت ان "هذا الهجوم الجبان في ظل مسار دبلوماسي جاري حول الملف النووي الإيراني يعبّر عن خوف هذا الكيان من قدرة إيران على الإقناع والدفاع المشروع".وأشارت الى ان "بدء الحرب مع إيران أشبه باللعب بذيل الأسد"، مبينة ان "الانتقام من الصهاينة الإرهابيين قريب ولم نكن من بدأ الحرب لكن إيران ستكتب نهاية هذه القصة".وأكدت الحكومة الإيرانية "حق في الانتقام وسنرد على هذا الكيان الإرهابي بشكل وصارم".فيما أشار قائد الجيش الإيراني الى ان "الإيرانيين لديهم قدرة واسعة على الرد ونطمئن الشعب الإيراني بأن الرد قادم على ".وشنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة غارات متواصلة على منشأة نطنز النووية ومقار عسكرية ومواقع سكن لقادة وعلماء بمشاركة 200 طائرة مقاتلة ووسائل أخرى على الأرض ما أدى لضرب 300 موقع بحسب وسائل اعلام إسرائيلية، فيما أعلنت ايران اغتيال القائد العام للحرس الثوري سلامي وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" اللواء ، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور طهرانجي، والنائب في البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الايرانية عباسي.