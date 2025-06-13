بالصور.. أبرز الشخصيات الإيرانية التي استشهدت خلال القصف على طهران

– دولي

شنت فجر اليوم الجمعة هجوما واسعا على تحت مسمى "الأسد الصاعد"، بهدف ما وصفته بـ"إزالة التهديد النووي الإيراني"، مما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، استهدفت العملية 10 علماء على الأقل في مجال الذرة، بالإضافة إلى عدد من القادة العسكريين والأمنيين البارزين والمواطنين.

ومن بين الضحايا الذين أعلن عن مقتلهم حتى الآن:

سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني.



اللواء ، رئيس للقوات المسلحة الإيرانية. اللواء ، رئيس للقوات المسلحة الإيرانية.





اللواء غلام ، قائد مقر خاتم العسكري. اللواء غلام ، قائد مقر خاتم العسكري.





الدكتور ذو الفقاري، أستاذ الهندسة النووية. الدكتور ذو الفقاري، أستاذ الهندسة النووية.





الدكتور طهرانجي، العالم النووي ورئيس جامعة آزاد الإيرانية. الدكتور طهرانجي، العالم النووي ورئيس جامعة آزاد الإيرانية.





الدكتور عباسي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية والنائب في البرلمان. الدكتور عباسي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية والنائب في البرلمان.



الأميرال علي خشماني، مستشار الإمام ورئيس المجلس القومي الإيراني. الأميرال علي خشماني، مستشار الإمام ورئيس المجلس القومي الإيراني.

وما زالت التفاصيل حول حجم الخسائر ونطاق الهجوم تتكشف، وسط تأكيدات إسرائيلية على "نجاح" العملية، وبانتظار الرد الإيراني.