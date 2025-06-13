تركيا توجه رسالة الى إسرائيل بعد الهجوم على ايران

وقالت الوزارة في بيان تابعته ، "نطالب بأن تنهي فورا أفعالها العدوانية التي قد تؤدي إلى صراعات أكبر".وأضافت ان "الهجوم الإسرائيلي يظهر أن إسرائيل لا تريد حل القضايا بالوسائل الدبلوماسية"، داعية إلى "التحرك العاجل لمنع انتشار الحرب".