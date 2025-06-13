إسرائيل تعلن اعتراض مسيرات إيرانية فوق سوريا

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "هناك تحليقا كثيفا للمقاتلات الإسرائيلية في الأجواء".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "بدأ عملية اعتراض مسيرات خارج حدود ".في غضون ذلك، دوت صفارات الإنذار في العاصمة الأردنية وفي محافظة شماليودعت المواطنين إلى الاستجابة إلى الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة.وأعلنت العام أنها ستطلق صافرات الإنذار لتنبيه المواطنين في حال دخول أي صواريخ أو مسيرات الأجواء الأردنية لتنبيهمم وحثهم على الالتزام بالتعليمات، داعية الجميع إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة أولا بأول بهدف الحفاظ على سلامتهم.وحثت مديرية الأمن العام المواطنين على عدم التجمهر في الشوارع أو الاقتراب من أي أجسام ساقطة أو التعامل معها لحين وصول الفرق المختصة.وقالت أنه في حال نشوب حريق أو حدوث خسائر مادية بشرية جراء الحطام المتساقط ضرورة تحديد الأماكن بدقة من خلال الاتصال على الرقم 911، لضمان السلامة العامة.