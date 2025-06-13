من السعودية.. ايران تتلقى اول اتصال هاتفي دولي بعد الهجوم

وقالت وكالة الانباء ان "وزير الخارجية اجرى اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية ، عبر خلاله عن إدانة الاعتداء الإسرائيلي السافر على الأراضي الإيرانية"، مؤكدًا "رفض استخدام القوة وضرورة اعتماد الحوار لمعالجة الخلافات، وأن الهجوم الإسرائيلي يعرقل الجهود الرامية لخفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية".وفي ذات السياق، بحث وزير الخارجية في اتصال هاتفي بوزير الخارجية ووزير الخارجية المصري، الاعتداء الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتداعياته الإقليمية، والمساعي المبذولة لتهدئة الأوضاع في المنطقة.