الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، رصد إطلاق صواريخ من باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكدا أن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض هذا التهديد.





ودعا الجيش المواطنين إلى دخول مكان محمي والبقاء فيه حتى إشعار آخر. وذكر الجيش في بيان، "رصدنا إطلاق صواريخ من باتجاه أراضي ".ودعا الجيش المواطنين إلى دخول مكان محمي والبقاء فيه حتى إشعار آخر.