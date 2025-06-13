نتنياهو يتوعّد بمزيد من الضربات: إيران لا تعرف القادم

وجاءت تصريحات نتنياهو ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف ، وذلك بعد الهجوم الإسرائيلي الذي شنّته تل أبيب فجر الجمعة على منشآت نووية وبنى تحتية عسكرية إيرانية.وقال نتنياهو في بيان له: "النظام الإيراني لا يدري ما الذي أصابه، ولا يعلم ما ينتظره في المستقبل". وأضاف: "نحن الآن في ذروة واحدة من أعظم العمليات العسكرية في التاريخ".وفي سياق متصل، حذّر الجيش الإسرائيلي مواطنيه من موجة صاروخية ثالثة محتملة، بعد أن شهدت إسرائيل موجتين سابقتين كرد فعل إيراني على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مواقع داخل .من جانب آخر، كشفت أحدث التقارير الطبية عن إصابة 21 شخصا، بينهم إصابة خطيرة وإصابتان متوسطتان، بالإضافة إلى حالات أخرى طفيفة وحالات هلع نتيجة القصف.وفي الوقت نفسه، بدأت وسائل الإعلام العبرية تنشر تقارير عن حجم الدمار الذي خلفه الرد الإيراني، حيث نقلت "القناة 13" عن مسؤولين قولهم: "إن دمارا غير مسبوق ضرب الكبرى، ولم يشهد مثله من قبل".