حريق في حقل "فارس" الإيراني إثر هجوم إسرائيلي

وأشارت وكالة أنباء " " إلى أن "مصادر محلية وشهود عيان أفادوا بأن الهجوم نفذ بواسطة طائرة مسيرة صغيرة تشبه الدرون".ومنذ فجر الجمعة وحتى الآن، تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت “إسرائيل” على شن غارات جوية طالت مدناً إيرانية متفرقة بينها العاصمة ، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد طهران امس، بعشرات أو مئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب.