إيران تتوعد "إسرائيل" برد أقوى

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
05:01 PM
الى
06:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في البصرة.. وقفة تضامن أمام القنصلية الإيرانية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-529809-638855144596571749.jpg
إيران تتوعد "إسرائيل" برد أقوى
دوليات
2025-06-14 | 12:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,919 شوهد
توعد الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان
، السبت،
إسرائيل
بـ"رد أقوى" في حال واصلت ضرباتها التي بدأتها الجمعة على مواقع عسكرية ونووية.
ونقلت الرئاسة الإيرانية في بيان عن بزشكيان قوله خلال اتصال مع
رئيس الوزراء
الباكستاني
شهباز شريف
إن "استمرار العدوان الصهيوني سيلقى ردا أشد وأقوى من القوات المسلحة الإيرانية".
وأضاف أن "تنسيق
إسرائيل
مع
الولايات المتحدة
في عدوانها على الأراضي الإيرانية في خضم المفاوضات والمحادثات دليل على كذب أميركا وعدم مصداقيتها".
يأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية
العماني
بدر البوسعيدي
في منشور على "إكس"، السبت، إنه تقرر إلغاء جولة المحادثات النووية الأميركية الإيرانية المقررة غدا في مسقط.
وأعلنت الخارجية الإيرانية، السبت، أن "لا معنى" لمشاركتها في المحادثات مع
واشنطن
في ظل الضربات الإسرائيلية.
في المقابل، أكد مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة لا تزال تريد إجراء مباحثات مع
إيران
.
وكانت "إسرائيل" شنت فجر الجمعة، هجوما جويا واسع النطاق على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في
طهران
وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات، ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
قصف إسرائيلي يستهدف إيران وسماع أصوات قوية في "نطنز"
20:20 | 2025-06-12
قادة بريطانيا وفرنسا وكندا يتوعدون "إسرائيل"
14:01 | 2025-05-19
ترامب يتوعد إيران بـ"الأمور السيئة" بعد الرد على رسالته
14:46 | 2025-03-28
"إسرائيل" تعلن إتمام سلسلة الغارات ضد منظومة إيران الصاروخية
09:39 | 2025-06-13
إيران
إسرائيل
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
قصف إسرائيلي يستهدف إيران وسماع أصوات قوية في "نطنز"
ترندات
29.43%
20:20 | 2025-06-12
قصف إسرائيلي يستهدف إيران وسماع أصوات قوية في "نطنز"
20:20 | 2025-06-12
غلق الأجواء العراقية وإيقاف حركة الطيران بجميع المطارات
محليات
23.81%
20:55 | 2025-06-12
غلق الأجواء العراقية وإيقاف حركة الطيران بجميع المطارات
20:55 | 2025-06-12
إيران تعلن استشهاد لاعب منتخب
رياضة
23.46%
08:33 | 2025-06-13
إيران تعلن استشهاد لاعب منتخب
08:33 | 2025-06-13
العراق يقرر الإبقاء على إغلاق اجوائه حتى هذا الموعد
محليات
23.3%
08:38 | 2025-06-13
العراق يقرر الإبقاء على إغلاق اجوائه حتى هذا الموعد
08:38 | 2025-06-13
المزيد
أحدث الحلقات
حصاد السومرية
رحلة الكرة في عقدين - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2025-06-13
حصاد السومرية
رحلة الكرة في عقدين - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2025-06-13
عشرين
ايران والكيان.. الحرب تقع والمواجهة تتسع - الحلقة ١٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-06-13
عشرين
ايران والكيان.. الحرب تقع والمواجهة تتسع - الحلقة ١٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-06-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-13
العراق في دقيقة
13-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-13
العراق في دقيقة
13-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-13
ماكينة
جيب جراند شيروكي 2025 مع الموثرة حنان شهاب - الحلقة ١٠ | season 1
12:30 | 2025-06-13
ماكينة
جيب جراند شيروكي 2025 مع الموثرة حنان شهاب - الحلقة ١٠ | season 1
12:30 | 2025-06-13
الهوا الك
عوائل شهـ.داء بلا رواتب! - الحلقة ١٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-13
الهوا الك
عوائل شهـ.داء بلا رواتب! - الحلقة ١٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-13
علناً
التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على العراق - الحلقة ٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-12
علناً
التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على العراق - الحلقة ٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-12
Celebrity
الممثل علي الأسدي - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-12
Celebrity
الممثل علي الأسدي - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-12
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-12
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-12
Live Talk
بين الشائعة والحقيقة… تصحيح مفاهيم عن الأورام - الحلقة ٥٠ | 2025
10:30 | 2025-06-12
Live Talk
بين الشائعة والحقيقة… تصحيح مفاهيم عن الأورام - الحلقة ٥٠ | 2025
10:30 | 2025-06-12
الأكثر مشاهدة
حصاد السومرية
رحلة الكرة في عقدين - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2025-06-13
حصاد السومرية
رحلة الكرة في عقدين - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2025-06-13
عشرين
ايران والكيان.. الحرب تقع والمواجهة تتسع - الحلقة ١٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-06-13
عشرين
ايران والكيان.. الحرب تقع والمواجهة تتسع - الحلقة ١٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-06-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-13
العراق في دقيقة
13-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-13
العراق في دقيقة
13-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-13
ماكينة
جيب جراند شيروكي 2025 مع الموثرة حنان شهاب - الحلقة ١٠ | season 1
12:30 | 2025-06-13
ماكينة
جيب جراند شيروكي 2025 مع الموثرة حنان شهاب - الحلقة ١٠ | season 1
12:30 | 2025-06-13
الهوا الك
عوائل شهـ.داء بلا رواتب! - الحلقة ١٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-13
الهوا الك
عوائل شهـ.داء بلا رواتب! - الحلقة ١٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-13
علناً
التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على العراق - الحلقة ٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-12
علناً
التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على العراق - الحلقة ٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-12
Celebrity
الممثل علي الأسدي - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-12
Celebrity
الممثل علي الأسدي - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-12
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-12
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-12
Live Talk
بين الشائعة والحقيقة… تصحيح مفاهيم عن الأورام - الحلقة ٥٠ | 2025
10:30 | 2025-06-12
Live Talk
بين الشائعة والحقيقة… تصحيح مفاهيم عن الأورام - الحلقة ٥٠ | 2025
10:30 | 2025-06-12
اخترنا لك
سماع أصوات انفجارات في طهران
14:05 | 2025-06-14
تعليق أمريكي جديد يخص القصف الإسرائيلي على إيران
13:45 | 2025-06-14
بوتين وترامب يبحثان توترات الشرق الأوسط
13:28 | 2025-06-14
نتنياهو: طهران تمتلك 20 ألف صاروخ باليستي.. سندمر قدراتها
12:58 | 2025-06-14
التلفزيون الإيراني يعلن وفاة علي شمخاني متأثراً بإصابته
12:15 | 2025-06-14
ضرب إيران.. هذه الأسباب التي دفعت إسرائيل للهجوم بهذا التوقيت
11:50 | 2025-06-14
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.