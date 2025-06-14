إيران تتوعد "إسرائيل" برد أقوى

ونقلت الرئاسة الإيرانية في بيان عن بزشكيان قوله خلال اتصال مع الباكستاني إن "استمرار العدوان الصهيوني سيلقى ردا أشد وأقوى من القوات المسلحة الإيرانية".وأضاف أن "تنسيق مع في عدوانها على الأراضي الإيرانية في خضم المفاوضات والمحادثات دليل على كذب أميركا وعدم مصداقيتها".يأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية في منشور على "إكس"، السبت، إنه تقرر إلغاء جولة المحادثات النووية الأميركية الإيرانية المقررة غدا في مسقط.وأعلنت الخارجية الإيرانية، السبت، أن "لا معنى" لمشاركتها في المحادثات مع في ظل الضربات الإسرائيلية.في المقابل، أكد مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة لا تزال تريد إجراء مباحثات مع .وكانت "إسرائيل" شنت فجر الجمعة، هجوما جويا واسع النطاق على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات، ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".