بوتين وترامب يبحثان توترات الشرق الأوسط

وقال الكرملين إن وترامب بحثا التوترات في الشرق الأوسط والمحادثات بشأن أوكرانيا.وقالت وكالة أنباء روسية نقلا عن مصدر في الكرملين إن الاتصال الذي استمر نحو 50 دقيقة، قد شهد مناقشات معمقة حول التصعيد العسكري في المنطقة.وأبلغ بوتين بإدانته للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد ، من جانبه وصف ترامب الوضع في الشرق الأوسط بأنه "مقلق للغاية".وأضاف المصدر أن الرئيسين لم يستبعدا إمكانية استئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، في ظل الجمود الحالي.كما أكد بوتين استعداد لمواصلة المحادثات مع أوكرانيا بعد 22 يونيو، في إشارة إلى الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء النزاع المستمر.