إيران تعلن شن هجوم مركب بالصواريخ على "إسرائيل"

أعلن التلفزيون الإيراني، مساء السبت، عن شن هجوم مركب على "إسرائيل" بالصواريخ الباليستية.

وقال التلفزيون الإيراني، " تشن هجوما مركبا على بالصواريخ الباليستية والمسيرات".

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، مساء السبت، عن إطلاق صواريخ باليستية باتجاه "إسرائيل".

وكانت "إسرائيل" شنت فجر الجمعة، هجوما جويا على ، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات، ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".