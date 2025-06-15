تحذير "اخلاء" إسرائيلي عاجل للايرانيين.. ما سبب "غرابته"؟

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: تحذير عاجل لجميع المواطنين الإيرانيين، على جميع الأشخاص المتواجدين حاليًا أو قريبًا في مصانع الأسلحة العسكرية أو بالقرب منها والمؤسسات الداعمة لها مغادرة هذه المناطق فورًا وعدم العودة إليها حتى إشعار آخر".وأضاف: "وجودكم بالقرب من هذه المنشآت يُعرّض حياتكم للخطر".ويرى مراقبون ان هذا التحذير يندرج ضمن "الحرب النفسية" ومحاولة استعادة زمام المبادرة، خصوصا وان الكيان سبق ان قصف منشآت عسكرية دون اعلان اخلاء، كما انه من الطبيعي عدم تواجد مدنيين إيرانيين في المواقع العسكرية، فيما تطرح تساؤلات عما اذا كان التحذير محاولة لعدم اسقاط المزيد من الضحايا الإيرانيين او انه يستهدف قصف منشآت "خالية" فقط في مرحلة جديدة "متراجعة" من مراحل الصراع الإيراني الإسرائيلي، خصوصا مع القصف الإيراني الشديد والمفاجئ على الأراضي المحتلة.