وكالة الانباء الإيرانية: إسرائيل تفجر سيارات مفخخة وعبوات ناسفة بطهران

وقالت الوكالة على موقع "إكس" وتابعتها نقلاً عن مصدر مطلع، إن "الكيان الصهيوني، وفي خطوة يائسة، اضطر إلى تفجير عدة سيارات مفخخة في ، وذلك بسبب النجاح الذي حققه الدفاع الجوي الإيراني في صد الموجة الرئيسية من الهجوم على العاصمة".وأضافت "بعد انفجار 5 عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من طهران، تم إطلاق ما لا يقل عن 50 صاروخا باليستيا من نقاط مختلفة في باتجاه الأراضي المحتلة.