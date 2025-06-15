وزير الأمن الإيراني: نلاحق عناصر الاختراق بحزم وهم معدودون

ونقلت وكالة " " الإيرانية عن خطيب قوله على هامش اجتماع حكومي إن "العدوان الصهيوني يستهدف مناطق سكنية في "، مشدداً على أن "جنود الإمام المهدي (عج) يقفون بقوة لحماية الشعب والوطن الإسلامي".وأضاف: "عناصر الاختراق والخيانة معدودون، لكنهم سيكونون هدفاً لملاحقة صارمة وحازمة من قبل ".