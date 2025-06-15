إغلاق الأجواء الإيرانية يؤثر على 10 آلاف روسي في الإمارات

وأوضحت لروسيا في بيان لها أن "قرابة 10 آلاف مواطن روسي تأثروا بهذا الإغلاق"، مشيرة إلى أن "معظمهم غادر بالفعل أو تم إعادة توجيه رحلاتهم، لكن تبقى التساؤلات حول وضع نحو 3 آلاف شخص".وتعمل القنصلية بتنسيق مع شركات الطيران ووكالات السياحة والجهات الروسية المختصة لضمان عودة المواطنين.وبرز دور شركة "أيروفلوت" الروسية التي اتخذت إجراءات سريعة لتعديل مسارات رحلاتها متجنبة الأجواء الإيرانية.وفي تفاصيل العمليات، استبدلت "أيروفلوت" إحدى رحلاتها يونيو، ووفرت الإقامة والنقل والوجبات للركاب العالقين.كما نجحت في نقل أكثر من 590 راكباً يوم 14 يونيو، حيث غادر جميع الركاب الذين يحملون تذاكر على متن رحلاتها من دبي وأبوظبي إلى .أما شركات الطيران الإماراتية، فقد اضطُرت لاتباع مسارات بديلة، حيث تواصل "الإمارات" و"الاتحاد" رحلاتهما عبر طرق جديدة، بينما ستستأنف " " رحلاتها اعتباراً من 16 حزيران.في المقابل، أوقفت "أيرأرابيا" رحلاتها مؤقتاً، ولا يزال نحو ألف في انتظار تأكيد مواعيد سفرهم.وتعمل القنصلية على توفير السكن والغذاء للمواطنين العالقين، كما تساعد في إعادة حجز التذاكر.وأشارت إلى أن شركات السياحة تتحمل تكاليف تمديد إقامة السياح، مؤكدةً عدم وجود مشكلات في الإقامة أو الاحتياجات الأساسية.ولفت البيان إلى الاهتمام الخاص بعودة الحجاج الروس بعد أداء مناسك ، مؤكداً أن جميعهم في أمان وأن الجهود جارية لإعادتهم إلى روسيا.واختتمت القنصلية بيانها بالتأكيد على استمرار التنسيق بين وهيئة "روسأفياتسيا" وشركات الطيران لضمان سلامة المواطنين الروس في الخارج.