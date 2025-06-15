سلطة الطيران المدني الاسرائيلية: إغلاق كامل للمطارات والمجال الجوي

وقالت السلطة في خبر نشرته وسائل إعلامية وتابعته ، انه "تقرر إغلاق كامل للمطارات والمجال الجوي".وأضافت ان "ذلك جاء بالتزامن مع التصعيد الايراني الكبير وتحسبا من استهداف طائرات مدينة بالصواريخ".