طهران تتهم واشنطن بدعم العدوان وتتحدث عن شرط العودة للدبلوماسية

اتهم ، مساء الأحد، بدعم العدوان على بلاده، كما اشار الى شرط العودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات.

وقال عراقجي في كلمة له، " تدعم العدوان على بلادنا ومواقف دول أوروبا أحادية لصالح ".

وأضاف "تشجيع وأوروبا للعدوان الإسرائيلي خطأ تاريخي وستكون له تداعيات كبيرة على العالم".

ولفت ، "سنهيئ الأرضية للعودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات إذا توقف العدوان الإسرئيلي"، معربا عن أمله من "اجتماع محافظي غدا إدانة العدوان على منشآتنا النووية".

وتابع "عدم إدانة استهداف إسرائيل منشآتنا النووية تشجيع على العدوان"، مضيفا "الولايات المتحدة ودول أوروبية تحول دون اتخاذ إجراء ضد العدوان الإسرائيلي".