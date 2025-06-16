طهران: الهجمات المقبلة ستشهد استخداما أكبر للصواريخ فرط الصوتية

ونقلت إن "الحرس الثوري استخدم في هجوم وتل أبيب عددا أكبر من الصواريخ فرط الصوتية مقارنة بهجمات سابقة".وأضافت أن "الحرس الثوري الإيراني استخدم صواريخ ذات سرعة عالية وقدرة تدميرية كبيرة في الهجوم".وتابعت أن "الحرس الثوري الإيراني استخدم صواريخ ذات سرعة عالية وقدرة تدميرية كبيرة في الهجوم".ولفتت الى ان "الهجمات المقبلة ستشهد استخداما أكبر للصواريخ فرط الصوتية لضمان اختراق الدفاعات الجوية".