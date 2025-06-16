الخارجية الإيرانية: جرائم الكيان الصهيوني هي امتداد لأعماله الوحشية بالمنطقة

وذكرت الوزارة في بيان، ان " أفعال الكيان الصهيوني حولت منطقتنا إلى مكان للحروب الدائمة"، مشيرة الى انه " بعد هذه الجريمة الكبرى والاعتداءات التي لا تغفر بدأنا المواجهة وسنوصلها بقوة".وتابعت، ان " هذه الحرب لا تستهدف فقط بل جميع والقوانين الدولية"، لافتة الى ان " هجومنا على الكيان الصهيوني هو دفاع مشروع وفق القوانين الدولية والمنطق الإنساني".ودعت الخارجية الإيرانية: " الى ان تتخذ موقفا واضحا بشأن هذا العدوان وإدانته كعضو دائم في ".