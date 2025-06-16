الكويت: الصواريخ الإيرانية الباليستية لا تشكل تهديدا على أراضينا

وأوضحت الأركان في بيان لها بشأن ما تم تداوله عبر بعض عن رؤية صواريخ عبرت فوق البلاد أن "هذه الصواريخ الباليستية كانت في نطاقات جوية مرتفعة جدا وخارج المجال الجوي لدولة ولا تشكل أي تهديد على الأراضي ".