طيران الشرق الأوسط: إلغاء الرحلات إلى العراق غدًا

وذكرت الشركة في بيان لها، انه "نظراً لاستمرار إغلاق المجال الجوي العراقي، تعلن شركة طيران شرق الأوسط خطوط الجوية عن إلغاء رحلاتها إلى (بغداد وإربيل والنجف) ليوم الثلاثاء 17 حزيران 2025.ويأتي ذلك في ظل التصعيد العسكري بين وإسرائيل، والذي بدأ منذ يوم الجمعة بمهاجمة منشآت نووية وقياديين عسكريين وعلماء نويين في إيران التي تردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ الباليستية والمسيّرات.