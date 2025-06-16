نتنياهو: نغير وجه الشرق الأوسط وإيران تدفع نحو حرب نووية

أكد الاسرائيلي ، الاثنين، أنه يتم تغيير وجه الشرق الأوسط، فيما أشار الى أن تدفع نحو حرب نووية.

وقال نتنياهو في كلمة له، "قضينا على نصف المسيرات الإيرانية وهاجمنا الرادارات المركزية المهمة ومبنى الإذاعة والتلفزيون ونواصل تدمير أهداف متعلقة ببرنامج النووي".

وأضاف " تسيطر على أجواء إيران"، مشددا بالقول "نغير وجه الشرق الأوسط وهذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى تغيرات كبيرة".

ولفت نتنياهو "هدفنا القضاء على البرنامج النووي الإيراني وسنحقق هذه النتيجة ولدينا أهداف أخرى"، مشيرا الى أن "إيران تدفع نحو حرب نووية وقمنا بما يجب أن نقوم به".

وتابع "أتواصل مع الرئيس وأقدر المساعدة التي قدمها لنا ويمكنه أن يقدر ما هو جيد لأمريكا"، مضيفا "التهديد الصاروخي وجودي وأنا مصمم على القيام بإزالته".