طائرات إيرانية مسيرة تدمر منظومة دفاع إسرائيلية

أعلنت وكالة "فارس" نقلا عن مصدر إيراني مطلع، أن هجمات الطائرات الإيرانية المسيرة دمرت منظومة دفاع إسرائيلية بعيدة المدى.

وقال المصدر: "في هجوم بطائرات مسيرة خفية تم تدمير منظومة دفاع إسرائيلية بعيدة المدى".

وأضاف: "منذ بدء عملية الوعد 3، نفذت 550 عملية بطائرات مسيرة، واستهدفت الأراضي المحتلة دون انقطاع".

كما أكد: "يوم الاثنين، خططت إيران ونفذت أيضا تسللا بطائرات مسيرة من محيط إلى قلب فلسطين المحتلة، وفي هذا الهجوم بطائرات مسيرة، تم تدمير منظومة دفاع إسرائيلية بعيدة المدى عبر هذه المسيرات".