الطيران الإيراني: تمديد إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق أجواء البلاد إلى هذه الساعة

وذكرت المنظمة في بيان، تابعته ، انه "تقرر تمديد إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق أجواء البلاد إلى الساعة 2 ظهر اليوم".وتتبادل واسرائيل القصف منذ فجر الجمعة الماضي.